Ankara’da taksinin 2 yayaya çarptığı kaza kamerada | Video
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, bir taksi şoförü karşıdan gelen bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kaldırımdaki 2 vatandaşa çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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