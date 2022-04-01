Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 25 gözaltı | Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor. TEM Şube, FETÖ/PDY, PKK/YPG ve DEAŞ’a yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. FETÖ/PDY silah terör örgütünün kamu güncel yapılması ve Kara Kuvvetler Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken PKK/YPG ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmasında 9 kişi yakalandı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), terör örgütleri FETÖ/PDY silah terör örgütünün kamu güncel yapılması ve Kara Kuvvetler Komutanlığı askeri mahrem yapılanması ile PKK/YPG ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik kapsamlı operasyon düzenledi.

HÜCRE DEŞİFRE EDİLDİ

Ankara TEM, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının üst üste yapılan başarılı operasyonlar sonrası toparlanmak amacıyla yeniden bir yapılanma yoluna gittikleri istihbaratı üzerine çalışmalar derinleştirdi. Örgütün DEAŞ'a eleman kazandırmak ve mevcut örgüt mensuplarının finansına sağlamak üzere kurduğu hücre deşifre edildi. İnternet üzerinden şifreli haberleşmeye çalışan örgüt, internet tabanlı programlar üzerinde kurdukları, daha önceden belirlenen şifreler üzerinden birbirleri ile irtibat kurdukları tespit edildi.

İSİMLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklüğü koordineli olarak örgütün toparlanmadan deşifresini ve engellenmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen ve çatışma bölgelerine geçme ve eleman geçirme arayışında olduğu değerlendirilen A.Y., örgüte eleman kazandırma ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan İ.U, yine örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan H.Z. isimli kişiler tespit edildi.

OPERASYONDA 2 GÖZALTI

Ankara'nın Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok saydı dijital materyal ile örgütsel dökümana el konuldu. Şüpheliler hakkında DEAŞ Silahlı Terör örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanı suçları ile ilgili yapılacak ifade ve sorgu işlemleri Ankara TEM Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü öğrenildi.

PKK'LILARIN İZİ SÜRÜLDÜ

PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde Suriye'de bulundukları dönemde faaliyet gösteren ve Türkiye de kurye/işbirlikçilik amaçlı bulunan kişilerin tespitine yönelik istihbarat çalışmalar titizlikle sürdürüldü. PKK'lıların Türkiye'ye Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarını finanse etikleri tespit edildi.

EĞİTİM ALAN PKK'LILAR YAKALANDI

İnternet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılan ve örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen M.M., çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyon içerisinde yer aldığı belirlenen R.E., PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespite dilen H.E, A.E., S.E., H.E., mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı belirlenen B.A., isimli kişilere yönelik olarak Ankara'nın Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen operasyon neticesinde 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dökümana ele geçirildi.

Ankara'da kritik kamu kurumlarında denetçi ve müfettiş olarak görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Mart ayı içerisinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 5'i tutuklanırken 4'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün kritik kamu kurumlarındaki iç denetçi/müfettiş yapılanmasına ilişkin bilgiler vererek etkin pişmanlıktan yararlandı.

KENDİLERİ GELEREK ETKİN PİŞMANLIKTAN YARALANDI

Operasyon esnasında ve sonrasında ise ilginç bir gelişme yaşandı. Yine bu kurumlarda halen çalışan iç denetçi ve müfettişlerden 3'ü kendileri TEM Şubesine gelerek etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları ifadelerinde; örgütsel faaliyetlere hain darbe girişimi sonrasında bir süre ara verildikten sonra bazı iç denetçi ve müfettişlerin devam ettiğini, ancak üst düzey tedbirler uygulanmaya başlandığını, takiyye ve gizlenme tedbirlerini sürdürürken takiyye yöntemlerinin mahrem yapılanmalarda olduğu gibi yapılmaya başlandığını itiraf etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Operasyonda yakalanan ve kendiliğinden TEM Şubesine gelerek etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları doğrultusunda Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ifade analizleri için özel ekip kuruldu.Titizlikle yapılan teyit ve teknik analiz çalışmaları sonrası bir kısmı kritik kurumlardaki örgütsel faaliyetleri organize eden yönetici seviyesinde, bir kısmı ise güncel olarak örgütsel faaliyetlere katılmaya halen devam ettikleri belirlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TEM ekipleri, 6'sı halen görevde olan diğerleri ihraç iç denetçi/müfettiş toplam 12 şüpheliye yönelik olarak; Ankara merkezli iki ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

KARA KUVVETLERİ ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA DARBE



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade içeriklerinden ve örgütün askeri mahrem alanda haberleşme yöntemi olarak kullandığı büfelerden periyodik ve ardışık olarak arandıkları teknik analizlerle tespit edilen 1 mahrem örgüt sorumlusu 5'i aktif görevde astsubay, 4'ü ise ihraç astsubay ve eski askeri okul öğrencisi toplam 10 şüpheliye yönelik olarak Ankara merkezli 6 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi yakalandı.