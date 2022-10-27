Ankara’da ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı | Video

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, dün 23.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen ticari taksi ile Ziya Gökalp Caddesi üzerinde hareket halinde olan U.C.G. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda ticari taksi ile otomobil savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari taksi şoförü ile içerisindeki yolcu S.G.'yi ve otomobil şoförü olan U.C.G.'yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.