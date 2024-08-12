Ankara’da trafik kazası: 1 ölü
Ankara Çevre Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
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