Ankara’da trafik kazası: 1 ölü 12.08.2024 | 19:31 Ankara Çevre Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Ankara Çevre Yolu Karapürçek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DYN 845 plakalı otomobilin sürücüsü D.G.E., direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte ilerleyen Zülfikar Demirkıran'ın kullandığı araca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis Ekipleri D.G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.