Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Ankara narkotik ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik ekipleri çalışmasında Mardin’de bulunan uyuşturucu taciri Mehmet A.’nın silah kaçakçısı olduğunu ve silahları parçalarına ayırıp kargoya tek tek vererek alıcısına gönderdiğini tespit etti.