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OTOMATİK OYNAT
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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe 16.12.2021 | 13:35
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04:21
Çatalca'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video 16.12.2021 | 12:50
01:39
Şişli'de kaldırıma çarpan motokurye havada taklalar attı | Video 16.12.2021 | 12:54
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Elazığ'da iş yerinden kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 16.12.2021 | 12:39
01:32
03:05
02:09
Sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video 16.12.2021 | 12:00
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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı başladı! Çatalca beyaza büründü 16.12.2021 | 12:02
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Otostop yaparak bindiği aracın karıştığı kazada öldü 16.12.2021 | 11:51
02:15
Evi kenevir bahçesine çevirmiş! | Video 16.12.2021 | 11:47
07:01
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi | Video 16.12.2021 | 11:19
05:08
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Pınar Altuğ spor yaptığı anları paylaştı, takipçileri hayran kaldı | Video 16.12.2021 | 11:25
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Afyonkarahisar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü | Video 16.12.2021 | 10:25
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Ankara narkotik ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik ekipleri çalışmasında Mardin’de bulunan uyuşturucu taciri Mehmet A.’nın silah kaçakçısı olduğunu ve silahları parçalarına ayırıp kargoya tek tek vererek alıcısına gönderdiğini tespit etti.