Video Yaşam Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı | Video

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı | Video

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 290 gözaltı | Video
20.09.2021 | 12:28

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Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37’si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 5.4 kilogram esrar, 2.4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ectasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirildi.

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