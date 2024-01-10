Video Yaşam Ankara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı | Video
Ankara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı | Video

Ankara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı | Video

10.01.2024 | 06:01

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle, çöp kamyonunun geçtiği sırada yol çöktü. Kamyon çöken yolda askıda kaldı.

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Olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 361. Cadde üzerinde meydana geldi. Ankara'da etkili olan yağışın ardından Yenimahalle Belediyesine ait çöp kamyonu çöp toplarken, yolun yama yapılmış kısmı çöktü. Yolun çökmesinin ardından çöp kamyonu askıda kaldı. Sağ tekerlekleri havada kalan kamyon Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı.
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