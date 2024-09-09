Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 09.09.2024 | 16:26 Ankara Kırıkkale yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil, yoldan gelen araçla çarpıştı. Kazanın meydana geldiği mevkide 30 dakika sonra zincirleme kaza meydana geldi. 100 metre arayla meydana gelen 2 kazada 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesi Ankara Kırıkkale yolu Lalabel mevkinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale Ankara yolunda seyir halinde olan 06 CAJ 848 plakalı henüz kimliği belirlenemeyen aracın sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra karşı şeride geçerek, Ankara- Kırıkkale yönünden gelen 05 LS 929 plakalı araçla çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 6 yaralıyı hastaneye sevk edildi.Kazanın gerçekleştiği mevkide yarım saat sonra bir kaza daha meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HVN 346 plakalı aracın sürücüsü yolda bulunan 34 FIT 774 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda bulunan 19 TD 007 plakalı araca çarparak orta refüjde durdu. Aynı mevkide 100 metre arayla yaşanan zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. 1'i ağır toplam 7 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.