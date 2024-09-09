Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video
Ankara Kırıkkale yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobil, yoldan gelen araçla çarpıştı. Kazanın meydana geldiği mevkide 30 dakika sonra zincirleme kaza meydana geldi. 100 metre arayla meydana gelen 2 kazada 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı.
YARIM SAAT SONRA AYNI YOLDA ZİNCİRLEME KAZA
Kazanın gerçekleştiği mevkide yarım saat sonra bir kaza daha meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HVN 346 plakalı aracın sürücüsü yolda bulunan 34 FIT 774 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda bulunan 19 TD 007 plakalı araca çarparak orta refüjde durdu. Aynı mevkide 100 metre arayla yaşanan zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. 1'i ağır toplam 7 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.
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