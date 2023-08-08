Video Yaşam Ankara’da yasa dışı silah satışı operasyonu | Video
Ankara’da yasa dışı silah satışı operasyonu | Video

Ankara’da yasa dışı silah satışı operasyonu | Video

08.08.2023 | 08:43

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yasa dışı silah satışı yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, A.K. isimli şüphelinin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde silah satışı yapacağı bilgisine ulaşıldı. 7 Ağustos saat 18.30'da Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda A.K. isimli şüphelinin üzerinde 3 adet 9 milimetre çapında, 2 adet ise 7.65 milimetre çapında toplamda 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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