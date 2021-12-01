Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
Van Gölü'nün üzerinden yürüdüler | Video 01.12.2021 | 09:51
02:07
01:53
Esenyurt'ta hırsız kaçtı, çalışan kovaladı! O anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 09:36
01:25
Erzurum'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 01.12.2021 | 09:25
00:32
Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya böyle yakalandılar | Video 01.12.2021 | 09:21
00:18
04:43
Başakşehir'de doğalgazlı özel halk otobüsü alev topuna döndü | Video 01.12.2021 | 08:51
02:09
Bursa İnegöl'de orman ürünleri fabrikasındaki talaş silolarında yangın 01.12.2021 | 08:55
03:13
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı 01.12.2021 | 08:55
05:26
İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı 01.12.2021 | 08:52
00:47
Zonguldak'ta şiddetli rüzgarda bir apartmanın çatısının uçma anı kamerada 01.12.2021 | 08:53
01:13
01:08
00:43
Ankara’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı | Video 01.12.2021 | 08:29
05:49
Muğla Akyaka’da lodos tekne batırdı | Video 01.12.2021 | 08:30
05:08
Başkent'te sokak hayvanlarına ait barınak alev alev yandı | Video 01.12.2021 | 08:31
02:02
Talaş siloları alev topuna döndü | Video 01.12.2021 | 08:29
30:27
03:08
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tedbir amaçlı bekledi. Ankara'da gece sıcaklık -1'i bulurken, gün içinde ise 5 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.