Video Yaşam Ankara’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı | Video
Ankara’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı | Video

Ankara’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı | Video

01.12.2021 | 08:29

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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tedbir amaçlı bekledi. Ankara'da gece sıcaklık -1'i bulurken, gün içinde ise 5 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

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