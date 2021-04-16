Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe | Video

İstanbul’dan Ankara’ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucu Ankara’ya girişte yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, İstanbul'dan Ankara'ya getirilen 19 bin ecstasy hap yakalandığını ve olayla ilgili 5 şüphelinin tutukladığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbul'dan ilimize yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine; 15.04.2021 günü Kahramankazan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 kilo 500 gram (19.000 adet) ecstasy hap ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklanmıştır" ifadeleri kullandı.