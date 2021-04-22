Video Yaşam Ankara'daki bıçak, tabanca ve çekiçli kavga kamerada... 3 yaralı!

Ankara'daki bıçak, tabanca ve çekiçli kavga kamerada... 3 yaralı!

Ankara'daki bıçak, tabanca ve çekiçli kavga kamerada... 3 yaralı!
22.04.2021 | 09:18

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Ankara'da, taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkan esnaf arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, kavgada çekiç ve tabancanın da yer alığı görüldü.

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Olay, 16 Nisan Cuma günü saat 18.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde esnaflarından T.Ş., iş yerini kapatıp evine gitmek için 55 ADG 956 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bu sırada 06 T 6701 plakalı taksi sürücüsü Y.K., iddiaya göre yolunu kestiği bahanesiyle T.Ş.'ye hakaret etmeye başladı. T.Ş.'nin çalışanları ve esnaf komşuları gürültüyü duyup olay yerine geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksi şoförü Y.K., otomobilden çıkardığı bıçağı kalabalığa doğru savurdu. H.Ş., B.Ş. ve B.E.U., bıçak ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Hafif yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Taksi şoförü Y.K.'nın da şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.


KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kavga anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Y.K.'nın elindeki bıçağı savurduğu anlar görüntüye yansırken, o sırada kalabalığın arasındaki bir kişinin elinde çekiç, bir kişinin de tabanca olduğu görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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