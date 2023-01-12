Ankara'daki fabrika patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikadaki patlama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.