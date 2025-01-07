Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 3 tonu aşkın nargile tütünü ele geçirildi | Video 07.01.2025 | 12:03 Ankara'da, yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen 3 ton 620 kilo nargile tütününü kanuna aykırı bir şekilde piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan'daki bir fabrikada yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen nargile tütünlerinin yasadışı yollarla iç piyasaya sürüleceğini tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, söz konusu fabrikaya düzenlendikleri baskında 3 ton 620 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 700 bin lira olduğu öğrenildi. Operasyon çerçevesinde fabrika sahibi İ.İ. gözaltına alınırken 3 milyon 700 bin lira vergi kaybının engellendiği öğrenildi.