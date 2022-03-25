Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Alkollü araç kullanan İBB çalışanı, arabalara çarptı | Video 25.03.2022 | 16:33
05:58
00:48
2 adet televizyon çalan hırsız, parmak izinden yakalandı | Video 25.03.2022 | 16:23
00:18
03:53
Ankara'daki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 25.03.2022 | 15:50
04:35
01:21
01:16
İstanbul'da taksici kabusu! Tartıştığı kişiye tornavida ile saldırdı | Video 25.03.2022 | 15:09
01:29
Husumetlisini bacağından vurdu; O anlar kamerada | Video 25.03.2022 | 14:24
01:18
İşletmelerin korkulu rüyası olmuşlardı: Yakalandılar! | Video 25.03.2022 | 14:23
04:39
01:35
01:07
Beyoğlu'nda İETT şoförüne saldırı kamerada | Video 25.03.2022 | 13:52
02:25
00:11
12 günde 16 su sayacı çaldı! Poşetlere doldurup böyle kaçtı | Video 25.03.2022 | 13:16
01:31
01:18
Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama | Video 25.03.2022 | 12:26
02:24
02:32
04:13
İlk milli kazı alanının havadan görüntüsü mest etti | Video 25.03.2022 | 12:03
Başkent'te kuzeni tarafından bıçakla öldürülen Şükrü Kelekli’nin, cansız bedeninin yol kenarına atıldığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.
KATİL ZANLISI AFYON'DA YAKALANDI
Civardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Kelekli'nin bir araç içerisinden yol kenarına atıldığını tespit etti. Cinayet Büro dedektifleri, takibe aldıkları aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirledi. Araçtaki Özgür Taylan Doğan'ın katil zanlısı olduğunu belirleyen ekipler zanlıyı yakalayarak Ankara'ya getirdi. Gözaltına alınan Doğan'ın, alınan ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve Kelekli'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı. Kelekli'nin öldürüldükten sonra yol kenarına atılma anı ise bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"KÖPRÜNÜN ALTINDA KANLAR İÇERİSİNDE YATAN BİR ŞAHIS GÖRDÜM"
Olay anına şahit olan çevre sakinlerinden Zeki Küçükayan, "Olay akşamı oğlum, 'Baba köprünün altında bir ceset var' dedi. Pencereden baktım. Köprünün altında kanlar içerisinde yatan bir şahıs gördüm. Hemen polisi aradım. Üzerimi giyip, el lambamı alıp aşağıya indim. Köprünün yanına geldik. Ceset kanlar içerisindeydi. Ondan sonra ambulans geldi. Şahsın üzerinde ceket ya da palto gibi bir şey göremedim. Kandan hiçbir şey belli olmuyordu. Sağlıkçı arkadaşlar kanları temizledi. Göğsünün sağında ve kalbinin üzerinde iki tane bıçak yarası gördüm. Polisler geldi. Bizleri uzaklaştırdılar. Akraba olduklarını duydum. Kendisini tanımıyorum. Yüzü genç bir, temiz yüzlü birisiydi" dedi.