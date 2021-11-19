Video Yaşam Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | vİDEO
Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | vİDEO

Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | vİDEO

19.11.2021 | 08:38

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3’ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı.

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Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralanmış, 2 kişi de yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktı görüldü.

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