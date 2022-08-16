Ankara'daki selde suyun saniyeler içerisinde hızla yükselme anı kamerada | Video

Başkentte dün yaşanan sel felaketi birçok dükkanın sular altında kalmasına neden oldu. Yaşanan sel olayının oluşturduğu hasarın boyutu ise suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Dükkanları kullanılamaz hale gelen esnaflar ise yetkililerden yardım istedi.