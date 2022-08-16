Ankara'daki selde suyun saniyeler içerisinde hızla yükselme anı kamerada | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:03
00:16
Kırklareli’de çıkan yangında samanlar küle döndü | Video 16.08.2022 | 16:53
01:59
Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde bir otomobil alev alev yandı | Video 16.08.2022 | 16:17
03:22
Beşiktaş’ta kamyonet çiçekçiye daldı: 2 yaralı | Video 16.08.2022 | 16:12
02:02
00:45
04:07
01:48
00:31
İstanbul'da sahte deterjan operasyonu: Piyasa değeri iki milyon... | Video 16.08.2022 | 12:51
01:09
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama | Video 16.08.2022 | 12:53
06:21
Kağıthane’de yaşanan silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.08.2022 | 11:57
00:50
00:50
Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 16.08.2022 | 10:51
04:36
Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu | Video 16.08.2022 | 10:51
00:53
Bir bulutluk yağmur görenleri hayrete düşürdü | Video 16.08.2022 | 10:43
00:11
Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video 16.08.2022 | 10:30
00:26
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 16.08.2022 | 10:15
03:34
Esenyurt’ta ortakların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü | Video 16.08.2022 | 08:52
00:51
Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2022 | 08:53
01:06
Adana’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü | Video 16.08.2022 | 08:53
Başkentte dün yaşanan sel felaketi birçok dükkanın sular altında kalmasına neden oldu. Yaşanan sel olayının oluşturduğu hasarın boyutu ise suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Dükkanları kullanılamaz hale gelen esnaflar ise yetkililerden yardım istedi.