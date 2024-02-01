Video Yaşam Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı | Video
Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı | Video

Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı | Video

01.02.2024 | 13:00

İstanbul'da silahlı kavgaya karışan bir grup şahıs, Ankara'ya gittikleri esnada yaralı arkadaşlarını Bolu'da hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin dikkati sayesine şüpheliler gözaltına alındı.

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İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 2 araçla Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişilik arkadaş grubu, İstanbul'da silahlı kavgaya karıştı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı kavgada, 5 kişilik grupta bulunan 1 kişi vurularak yaralandı. Kavganın ardından şahıslar tekrar Ankara'ya dönüş yolculuğuna başladı. Ankara'ya dönüş yolunda Bolu'da hastaneye uğrayan şahıslar Köroğlu Devlet Hastanesi'ne giriş kaydı yaptı. Doktor muayenesinde şahsın ateşli silahla yaralandığı tespit edilince polis ekipleri 5 kişiyi hastanede gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. Şahısların kullandıkları araçlar da çekici yardımıyla şubeye götürülerek incelendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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