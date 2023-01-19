Ankara'nın azılı hırsızları yakayı ele verdi: 50 yıl 8 ay hapsi bulunan hırsız gizli bölmeden çıktı | Video 19.01.2023 | 10:02 Ankara'da hırsızlık yapan kadınlar bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dili düşürmek suretiyle girdikleri 14 ayrı evden gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında yaklaşık 793 bin lira vurgun gerçekleştirdi. Hırsızlardan 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. isimli kadın özel olarak yaptırdığı gizli bölmede yakalanırken her birinin suç makinası olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve 198 farklı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

HIRSIZ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.V.,S.K.,E.A. ve N.M. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızların adreslerinde yapılan aramada çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Ayrıca şüpheli S.K. ikametine yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalanırken 50 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasının olduğu ortaya çıktı.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dili düşürmek suretiyle girdikleri, para, ziynet, silah gibi değerli eşyaları çaldıkları, girdikleri 14 evden 792 bin 507 Türk lirası mağdurları maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI

Şüpheli şahısların tamamına yakını evden hırsızlık olmak üzere, S.V.'nin 101, S.K.'nun 59, G.M'nin 17, N.M.'nin 15, E.A.'nun 11 olmak üzere toplamda 203 suç kayıtlarının olduğu ayrıca S.K.'nun 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, G.M.'nin 2 hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Hırsızlar adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.