Video Yaşam Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada toprak kayması meydana geldi | Video

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada toprak kayması meydana geldi | Video

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada toprak kayması meydana geldi | Video
30.06.2021 | 21:54

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada toprak kayması meydana geldi. Çevredeki binalar boşaltıldı.

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