Video Yaşam Ankara'nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video
Ankara'nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video

Ankara'nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video

04.12.2024 | 10:57

Ankara'nın Sıhhiye semtinde bulunan bir seyyar simit tezgahında fare görüntülendi. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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