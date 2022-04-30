Video Yaşam Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video

Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video

30.04.2022 | 11:24

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Ankara’nın hanımağası Özlem D. ve yönettiği suç örgütü uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptırarak milyonluk kazanç elde etti. Özlem D.’nin uyuşturucu ve silah ticareti anlaşmalarına bizzat kendi gittiği ve talimatıyla fuhuş yaptırdığı kadınlardan birini rakip gruptan silah kullanarak kaçırttığı belirlendi. Fuhuş yapan kadınlar müşteriyi tam dolandırdık derken sert kayaya çarptı. Müşteri, kadınlarla kaçmaya çalışa örgüt üyesinin bacağında silahla vurduğu ortaya çıktı. Hanımağanın suçtan elde ettiği gelirle gayrimenkul satın aldığı öğrenildi. Ankara polisinin başarılı operasyonu ile suç örgütü çökertilirken yapılan aramalarda ele geçirilen 1 kilo 745 gram kokainin yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptıran suç örgütünü darbe indirmiş 18 kişiyi gözaltına almıştı. Suç örgütü lideri Özlem D.'nin uyuşturucu, silah ve fuhuş işlerini alanlara ayırdığı ortaya çıkmış örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadını M.A.G., fuhuş vaadiyle dolandırıcılık faaliyetini yürüten kanadını ise andoritçi A.E.V.'nin yönettiği tespit edilmişti. Organize polisinin titizlikle yürüttüğü soruşma dosyasına SABAH ulaştı.

"HANIMAĞA" İŞ BAŞINDA
Suç örgütü lideri Özlem D. silah ve uyuşturucu ticareti anlaşmasına kendisinin gittiği ortaya çıktı. Özlem D., Konya ve Eskişehir'den temin ettikleri kaçak silahları örgüt üyelerine taşıttığı ve irtibatlı oldukları gruplara sattırdığı belirlendi. Özlem D. yapılacakların talimatını direk kendisi verirken uyuşturucu ve silah ticaretinde etkili oldukları bölgelere giren gruplarla silahlı çatışmaya girdikleri belirlendi.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI
Ankara'nın hanımağası Özlem D. uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş 'tan elde ettiği gelirle gayrimenkul aldığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri başkalarının üzerine kiraladıkları dükkanlarda temin ettikleri uyuşturucu maddeye katkı maddesi eklemelerinin ardından torbacılara verdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği 1 kilo 745 gram kokainin yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu saplandı.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI
Ankara'nın hanımağası Özlem D. uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş 'tan elde ettiği gelirle gayrimenkul aldığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri başkalarının üzerine kiraladıkları dükkanlarda temin ettikleri uyuşturucu maddeye katkı maddesi eklemelerinin ardından torbacılara verdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği 1 kilo 745 gram kokainin yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu saplandı.

FUHUŞ İÇİN KADINI KAÇIRDILAR
Suç örgütü Özlem D. fuhuş için kullandığı kadınlardan bir tanesini rakip gruptan silah kullanarak kaçırdığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri müşteri gibi davranıp karşı grup ile irtibata geçti. Buluşma yerine gelen kadını örgüt üyeleri arabaya bindirerek kaçırırken olaya müdahale etmeye çalışan korumayı da silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Suç örgütü üyeleri kiraladıkları villalar da uyuşturucu ve fuhuş partisi yaptıkları tespit edildi.

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