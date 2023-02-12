Anne-baba ve 2 yaşındaki çocukları 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş’ta 132 saat sonra 2 yaşındaki Dilek ile anne ve babası enkazdan canlı şekilde çıkarıldı. Yıkıntıdan en son çıkarılan baba ağlayarak kendisini kurtaran ekiplere sarıldı.
Zonguldaklı su tesisatçıları ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından Ebru Apartmanı'ndaki enkazdan çıkarılan Dilek'in erkek kardeşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Kameralara yansıyan görüntülerde yıkıntıdan en son çıkarılan baba ağlayarak kendisini ve ailesini kurtaran ekiplere sarıldı.
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