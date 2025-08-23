Video Yaşam Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video

Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video

23.08.2025 | 13:49

Sosyal medyada ‘oyun’ adıyla yayılan akımlar, gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit etmeye başladı. Tehlikenin adı bu kez ‘zor-balık’tı. Gençlerin birbirinin boğazını sıkıp nefessiz bıraktığı ve bayıldığı anların videoları, sosyal medyada hızla yayıldı. Anne babalar büyük korku yaşarken uzmanlar uyardı: Oyun değil ölüme davetiye!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 01:57
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 23.08.2025 | 13:49
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 00:24
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 23.08.2025 | 12:13
Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:56
Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.08.2025 | 11:40
Palandöken Kayak Merkezi’nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 04:43
Palandöken Kayak Merkezi'nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 23.08.2025 | 11:10
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 03:31
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 23.08.2025 | 10:47
Bahçelievler’de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL’lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 01:59
Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL'lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 23.08.2025 | 10:32
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:28
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 23.08.2025 | 09:46
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 00:45
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 23.08.2025 | 09:46
Fatih’te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 00:35
Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 22.08.2025 | 16:52
Bursa’da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bursa'da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 22.08.2025 | 16:51
Çekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 02:46
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 22.08.2025 | 16:42
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 01:30
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 22.08.2025 | 14:19
Ünlü rapçi Çakal’a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 00:47
Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 22.08.2025 | 13:40
Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 00:23
Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 22.08.2025 | 13:33
10 yıl hapisle aranan zanlı, ’Yunuslar’a yakalandı | Video 00:11
10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video 22.08.2025 | 12:04
Ankara’da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 11:29
Ankara'da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 22.08.2025 | 12:02
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir’de yakalandı | Video 00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
Türkiye’nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 07:04
Türkiye'nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 22.08.2025 | 11:08
Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, Hatırlamıyorum dedi | Video 01:44
Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, "Hatırlamıyorum" dedi | Video 22.08.2025 | 10:20
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY