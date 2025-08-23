Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video

Sosyal medyada ‘oyun’ adıyla yayılan akımlar, gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit etmeye başladı. Tehlikenin adı bu kez ‘zor-balık’tı. Gençlerin birbirinin boğazını sıkıp nefessiz bıraktığı ve bayıldığı anların videoları, sosyal medyada hızla yayıldı. Anne babalar büyük korku yaşarken uzmanlar uyardı: Oyun değil ölüme davetiye!