‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu | Video

Trabzon’da bir horoz, kesileceği sırada “Anne, anne” diye ötmeye başladı. Neye uğradıklarını şaşıran sahibi, horozu kesmekten vazgeçti. O aile o an yaşadıklarını SABAH’a anlattı.

Trabzon'un Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan Kevser Adanur (47), ablasının oğlu Arif Yadigaroğlu ile kümesteki horozu kesmeye karar verdiler. Horozu kümesten alan aile, horozu kesmeye koyulduklarında neye uğradıklarını şaşırdılar. Horoz bir anda "Anne, anne" diye ötmeye başlayınca şok yaşadılar.

"BÖYLE BİRŞEY İLE İLK KEZ KARŞILAŞTIM"

Olayı yaşayan Arif Yadigaroğlu (39),kümese girip horozu almak istedim. Tam horozu elime aldığımda başladı, "Anne, anne" diye ötmeye... O anda o kadar şaşırdım ki, horozu kümesten alıp dışarı çıktığımda yine "Anne, anne" diye ötmeyi sürdürdü. Kevser yengeme, "Bu ne diye ötüyor" dedim. Sonra tekrar tekrar 'anne' dediğinde, kıyamadık ve horozu kesmekten vazgeçtik. Hayatım boyunca böyle bir şey ile karşılaşmamıştım, bu da Allah'ın bir takdiridir." şeklinde konuştu.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Kevser Adanur (47) ise, yıllardır tavuk bakıyorum. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Dün yeğenim Arif kümese girip bir tane horoz kesip yemek istedi. Ben de ona 3 tane horoz var, bir tanesi kalsın, diğerlerini kesip yiyebilirsin dedim. O sırada Arif, kümese girip horozlardan birini alacağı sırada şok oldu. Horoz bir anda "Anne, anne" diye öttü. Biz o horozun ne dediği dinledik ve sonra anladık ki "Anne" diyor. Arif'e, "Horozu kesmeyelim, bak anne diyor" dedim. Onun "Anne, anne" diye yalvarması beni perişan etti, gözyaşlarımı tutamadım." Dedi. Daha sonra kıyamadık ve horozu bıraktık. Daha da onu kesmeyeceğiz." dedi.

"ALLAHIN BİR LUTFU"

Recep Adanur ise (80), "Bu yaşıma geldim, böyle bir şey yaşamadım. Horoz sanki dile geldi, konuştu. "Anne anne" diye yalvardı. Çocuklar da kesmekten vazgeçtiler." İfadelerini kullandı.