Anne kedinin yavrusuna kavuşma anı kamerada | Video

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Kahramanmaraş’ta mahsur kaldığı yerden kurtarılan yavru kedinin anne kedi ile buluşma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bu sırada yavrusunun kurtulduğunu gören anne kedi ise etrafta dönmeye başladı. Kurtarılan yavru kedi itfaiye erinin elinde güvenli bölgeye bırakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yavrusunun kurtarıldığını gören anne kedi, onun yanından ayrılmadı. Çevredekilerin mama desteği sağladığı kediler doğal yaşam alanına bırakıldı.