Anne kızın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada... Kazanın ardından sürücü böyle kaçtı | Video
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Bursa’da kontağı üzerinde bulunan ticari aracı stop etmek için direksiyonuna geçen 15 yaşındaki genç, sokağı birbirine kattı. Aracı stop etmek isterken geri vitese takıp manevra yapan genç adam anne kıza çarpıp olay yerinden kaçtı. Anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği kaza ve sürücünün kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kısa sürede yakalanan şahsın aracı yanlışlıkla vitese taktığı olaydan sonrada korktuğu için kaçtığı öğrenildi. Genç adam hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralamasına sebep olmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Olayın görgü tanıkları ise genç adamın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek, "Ticari araca binen genç kornaya basıyordu. Çevreden arabadan inmesini gürültü yapmamasını isteyenler oldu. O sırada kontağı kapatmak yerine geri vitese takıp arabayı hareket ettirdi. Arkasında yoldan geçen anne kızına çarptı. Panik olduk, biz kadınla kızına "yaralılar mı" diye bakarken o ön kapıdan inip kaçtı. Çok şükür ciddi yaralanan olmadı. Yeter ki cana gelmesin, mal telafi edilir" diye konuştular.