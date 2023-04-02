Anne kızın yaşadığı ev çıkan yangında küle döndü: "Anne kalk yanıyoruz" | Video 02.04.2023 | 10:44 Antalya’nın Kumluca İlçesinde anne ve kızının yaşadığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yaşananları anlatan anne Ümmü Gülsüm, “Kızım anne kalk yanıyoruz dedi. Evin tavanı plastik tavan olunca her yer akıyordu. Dışarı kaçtık” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, gece saatlerinde Kumluca İlçesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Anne Ümmü Gülsüm Uzun (78) ve Kızı Hatice Uzun'un(53) kaldığı müstakil evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazöz müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yaşananları anlatan Ümmü Gülsüm Uzun; "Gece saatlerine kadar uyumamıştım. Ondan sonra uyumuşum. Yeni uykuya dalmıştım. Kızım anne kalk yanıyoruz dedi. Evin tavanı plastik tavan olunca her yer akıyordu. Dışarı kaçtık" dedi. Kızı Hatice Uzun ise; "Gürültü sesi ile uyandım. Bir baktım tavan kıpkırmızı alev olmuş. Annemi uyandırdım. Dışarı kaçtık" dedi.