Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yürekleri ısıttı | Video 11.05.2025 | 09:58 Hatay’da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde kuyuya düşen yavru köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştılar. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdular. Kurtarma operasyonu esnasında anne köpeğin ekiplerin başını bekledi. Yavrularının sesini duymasıyla mutluluk yaşayan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıtırken o anlar kameraya yansıdı.