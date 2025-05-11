Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yürekleri ısıttı | Video
Hatay’da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı.
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