Video Yaşam Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video

Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video

Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video
11.07.2021 | 10:59

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Aksaray’da devriye atan jandarma ekiplerini durdurarak 90 gündür asker oğluyla görüşemediğini ve görüşmek istediğini söyleyen annenin isteği geri çevrilmedi. Jandarma personeli telefonla görüntülü aradığı askeri annesiyle buluşturdu.

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini gören Olcay Ovat, ekipleri durdurarak Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında askerliğini yapan oğluyla 90 gündür görüşme yapamadığını söyledi. Oğlunu çok özlediğini belirterek Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş İsmigül Çakmak'tan oğlu Yasin Ovat ile görüşmek için yardım isteyen anne Olcay Ovat çok kısa da olsa bir görüşme sağlanmasını istedi. Gözü yaşlı annenin isteğini geri çevirmeyen Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş İsmigül Çakmak Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı ile irtibata geçerek Yasin Ovat'a ulaştı. Cep telefonundan görüntülü görüşme yapan Jandarma Astsubay Çavuş İsmigül Çakmak Yasin'e bir sürprizi olduğunu belirterek, telefonu annesine verdi. Telefonu alan anne Olcay Ovat 90 gündür görüşemediği oğluyla gözyaşları içinde hasret giderdi. Anne oğulun karşılıklı ağlayarak yaptığı telefon görüşmesi herkesi duygulandırdı. Oğluna kendisine nasıl ulaştığını anlatan anne Ovat, oğluyla hasret giderdikten sonra baba İsmail Ovat da oğluyla görüştü. Baba Ovat, "Sizler var oldukça bizler burada rahat uyuyacağız oğlum Rabbim esirgesin, dualarımız sizinle, bütün Mehmetçiklerimizle" diye konuştu.

"JANDARMA GÖREVLİLERİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise, jandarma ekiplerine davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Jandarma ekiplerimiz Selime'de devriye atarken bir annemiz jandarma ekiplerimizi durduruyor. Uzun zamandır askerde olan çocuğu ile görüşemediğini söylüyor. Arkadaşlarımız da çok incelik gösteriyorlar. Annemiz ile asker çocuğunu görüştürüyorlar. Tabi orada çok duygusal sahneler yaşandı. Ben bu hassasiyetlerinden dolayı jandarma görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sinerji oluşmuş orada. Vatandaşın derdiyle dertlenen, hiçbir zaman ötekileştirmeyen, derdine ortak olan arkadaşlarımızın sayısı artsın inşallah. Böyle olursa biz toplum olarak daha güçlü oluruz. İnşallah tez zamanda asker kardeşimiz de görevini bitirip annesine kavuşur" dedi.

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