Anne ve babanın yaptığı pes dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar | Video

Kırıkkale'de 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bırakıp sahur vakti eşiyle birlikte gezmeye giden bir baba, anahtarı içeride unutunca itfaiye merdiveniyle balkona çıkarak evin kapısını açtı.

Kırıkkale'de Yaylacık Mahallesindeki 183. Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında oturan Ahmet N., eşiyle birlikte 1 yaşındaki bebeği ile 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını evde tek başına bırakıp sahur vakti hava almak için dışarı çıktı. Aradan 1 saat sonra eve geri döndüklerinde kapının anahtarını üzerine almayı unutan anne ve baba, defalarca zile bastı. Kapıyı açan olmayınca telaşa kapıldı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

POLİS, BABAYI UYARDI

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet N., itfaiye merdiveniyle 3. kattaki evin balkonundan içeri girdi. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkmaması gerektiğini uyaran polis, küçük yaştaki çocuklarını bir daha evde tek bırakmaması gerektiğini söyledi.