Video Yaşam Anne ve bebeğinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video

Anne ve bebeğinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video

Anne ve bebeğinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video
14.07.2021 | 13:26

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Gaziosmanpaşa’da oto yıkamada çalışan ehliyetsiz çırak, müşterinin getirdiği aracı park etmek isterken sokağın sonundaki dükkana dalıp direğe çarptı. O sırada bebeği ile birlikte oradan geçen anne, direğe çarpan aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 10.30'da Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir oto yıkamaya getirilen otomobil, yıkanmasının ardından dışarı çıkartılıp park edilecekti. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, aracı dükkanın dışında bir yere park etmeye çalışırken cadde sonunda bulunan petshopa dalıp direğe çarptı. Kazadan saniyeler önce köpeğine tasma takan kişi ve bebek arabasıyla oradan geçen kadın aracın altında kalmaktan kılpayı kurtulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralanmayan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğine tasma takan bir kişinin ve saniyeler önce dükkanın önünden geçen bebek arabalı bir kadının kazadan kıl payı kurtulduğu ve hemen sonrasında aracın dükkana girdiği görülüyor. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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