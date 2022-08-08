Video Yaşam Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video

Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video

08.08.2022 | 11:18

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Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, İskilip kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Sinan D. yönetimindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Benli ve otomobilde bulunan eşi Dudu Benli yararlanırken, kızı Ayşe Zümra Benli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih Benli'nin merkeze bağlı Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da kırmızı ışık ihlali yaptığı ihlal eden kamyon otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil savrulan otomobil orta refujde aydınlatma direğine çarptığı görülüyor.
Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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