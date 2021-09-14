Anne ve kıza dehşeti yaşatmışlardı: Azmettirici büyük kız çıktı!

İstanbul Sancaktepe’de bir eve giren 3 gaspçı evdeki anne ve kızı darp edip 200 gram altını alıp kaçtı. Aileye dehşeti yaşatan 3 şüpheliden biri evin büyük kızı Nur Ahmet Salih’nin sevgilisi çıktı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Nur Ahmet Salih (23), sevgilisi Favvaz M. (35) ve 2 gaspçı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Nur Ahmet Salih’in sevgilisine 'Bizim evde yüklü miktarda para var' dediği öğrenildi.