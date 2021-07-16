Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir eken torun, herkesi şoke etti | Video

Afyonkarahisar’da torunu tarafından anneanne ve dedenin mezarına kenevir ekildiğini duyan köylüler olayı duyunca çok şaşırdıklarını ifade ederek duruma tepki gösterip, böyle bir olayı kimseden beklemediklerini kaydettiler.

Olay, Dazkırı ilçesi Yukarıyenice Köyü'nde meydana geldi. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar Abdülkerim ve Fadime Arıkan isimli çiftlerin mezarlarında kenevir olduğunu jandarmaya arayarak ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma bölgeye giderek inceleme başlattı. Mezarların üzerinde 26 kök kenevir ekili olduğunu görünce, ekipler kenevirleri sökerek muhafaza altına aldı. Kenevirleri eken şahısların peşine düşen jandarma ekipleri, kenevirleri ölü çiftin damadı G.G.(56) ile oğlu yani çiftin torunları Ç.G.(29) olduğunu tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"KÖYÜMÜZDE BÖYLE BİR ŞEYİ HİÇ KİMSEDEN BEKLEMİYORDUK"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi kenevirin ekildiği köydeki mezarları bulup köy sakinlerine ulaştı. Köy sakinlerinden Burak Dilsiz, olayı duyunca çok şaşırdıklarını ve köylerinde ilk defa böyle bir olayın yaşandığını belirterek, "Böyle bir şey olmasına çok şaşırdık ve köyümüzde böyle bir şeyi hiç kimseden beklemiyorduk. Bu tür bir olayın özelliklede mezarlıkta olmasına çok üzüldük. Netice itibari ile mezarlıkta ölülerimiz var ve olayı duymak bizleri derinden üzdü. Köy halkı olarak olay karşısından şaşkınız" diye konuştu.