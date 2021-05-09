Video Yaşam Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi. O anlar kamerada | Video

Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi. O anlar kamerada | Video

Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi. O anlar kamerada | Video
09.05.2021 | 14:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü | Video 00:49
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü | Video 09.05.2021 | 15:31
Fatih'te cep telefonu çalan şüpheliyi gece bekçileri yakaladı | Video 03:49
Fatih'te cep telefonu çalan şüpheliyi gece bekçileri yakaladı | Video 09.05.2021 | 15:00
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu | Video 00:31
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu | Video 09.05.2021 | 15:00
Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüntülendi | Video 05:31
Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüntülendi | Video 09.05.2021 | 15:01
Bağcılar'da pazarcılarla yabancı uyruklu kişilerin taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 01:32
Bağcılar'da pazarcılarla yabancı uyruklu kişilerin taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 09.05.2021 | 15:00
Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye | Video 04:12
Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye | Video 09.05.2021 | 14:24
Polis, iftar saatinde yaptığı bu hareketiyle yürekleri ısıttı | Video 04:54
Polis, iftar saatinde yaptığı bu hareketiyle yürekleri ısıttı | Video 09.05.2021 | 14:25
Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi. O anlar kamerada | Video 01:35
Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi. O anlar kamerada | Video 09.05.2021 | 14:37
Hatice Özkaçak nasıl öldü? Kızı Ayşegül Özkaçak, Müge Anlı'dan yardım istemişti | Video 05:24
Hatice Özkaçak nasıl öldü? Kızı Ayşegül Özkaçak, Müge Anlı'dan yardım istemişti | Video 09.05.2021 | 14:31
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu böyle görüntülendi | Video 02:17
Bursa'da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu böyle görüntülendi | Video 09.05.2021 | 13:23
Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor | Video 05:27
Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor | Video 09.05.2021 | 12:12
Eşini kaybeden anne, çobanlık yaparak kızını okutuyor | Video 04:13
Eşini kaybeden anne, çobanlık yaparak kızını okutuyor | Video 09.05.2021 | 12:12
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri: 2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım | Video 03:16
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri: "2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım" | Video 09.05.2021 | 11:49
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı | Video 01:51
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı | Video 09.05.2021 | 11:53
Köylerinin mezrasında ilk kez ezan sesiyle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar | Video 02:23
Köylerinin mezrasında ilk kez ezan sesiyle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar | Video 09.05.2021 | 11:49
Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video 00:43
Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video 09.05.2021 | 10:56
İstanbul’da lüks sitede kazma ve silahlı kavga kamerada | Video 01:34
İstanbul’da lüks sitede kazma ve silahlı kavga kamerada | Video 09.05.2021 | 10:56
Kafe baskınında şoke eden görüntü. Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi | Video 02:34
Kafe baskınında şoke eden görüntü. Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi | Video 09.05.2021 | 10:56
Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video 00:58
Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video 09.05.2021 | 10:56
Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video 03:46
Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video 09.05.2021 | 10:21

Esenyurt’ta, Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler gününde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.

FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ
Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak "imdat" diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara elini çek diyerek bağırması da yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA