Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi. O anlar kamerada | Video

Esenyurt’ta, Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı.

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler gününde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.

FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ

Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak "imdat" diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara elini çek diyerek bağırması da yer alıyor.