Video Yaşam Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor | Video
Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor | Video

Anneleri ölen yavru kedileri biberonla besliyor | Video

30.11.2021 | 09:01

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Mersin'de annesi otomobil altında kalarak ölen yavru kedi ile TIR motoruna sıkışan yavru kediyi sahiplenen Naz Güllü, kedileri biberonla besliyor.

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Mersin-Adana Otobanının Tarsus ilçesindeki Servis alanında Manavlık yapan Naz Güllü, annesi ölen yavru kedileri sahiplendi. Yavru kedilere Minnoş ve Cingöz isimlerini veren Naz Güllü, minik kedileri biberonla verdiği sütle besliyor. Kedilerden birinin annesinin otomobil altında kaldığını diğerinin ise TIR'In motoruna sıkıştığını belirten Naz Güllü, "Minnoş'un annesi eşimin çalıştığı fabrikanın yakınında araba altında kalmış. Fabrika personeli yavru kediyi kalemle süt vererek beslemişler. Eşim bu kediyi eve getirdi bizde sahiplendik" dedi.

Adını Minnoş koyduklarını ifade eden Güllü şöyle konuştu:
"Daha önce de çalıştığım dinlenme tesisinde bir TIR'ın motoruna kedi sıkışmıştı. Hatta vatandaşlar TIR'ın üzerine motorda kedi var diye bile yazmışlardı. TIR şoförü yavru kediyi TIR'ın motorundan çıkardıktan sonra kuyruğundan tutup fırlattı. Öyle olunca çok üzüldüm ve o yavru kediyi de sahiplenip adını Cingöz koydum. Şimdi iki kedi birbirlerine arkadaş oldular. Cingöz'ü biberonla besledik büyüdü ve artık tabaktan yemeğini yiyebiliyor. Minnoş ise daha çok küçük olduğu için onu biberonla besliyorum. Şimdi her ikisi de bana arkadaş oldu. Manavda benimle birlikte duruyorlar ve gün boyu birlikte oynuyorlar"

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