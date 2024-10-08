Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 08.10.2024 | 16:15 İstanbul Bahçelievler’de iddiaya göre annesine el kaldırın genç, babası ve amcası tarafından sokak ortasında darp edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Yenibosna'da bir genç iddiaya göre anne ve oğlu sokakta tartışma başladı. Durumu gören baba ve amca olay yerine geldi. Genç bir süre sonra annesine el kaldırdı. Amca ve baba çocuğa müdahale ederek sokak ortasına yere yatırarak dövdü. Olaya diğer yakınları da katıldı. Yakınları çocuğu olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araştırma yapan ekipler bir süre sonra ayrıldı. Olay yerine geri gelen gencin babasına sarıldığı görüldü. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.