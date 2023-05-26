Annesine mesaj atan kişiyi vurdu! | Video
SAMSUN'da Doğan Güney (19) annesine cep telefonundan mesaj atttığı iddiasıyla R.Ç.'yi (50) pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Gözaltına alınan Doğan Güney tutuklandı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Güney'i olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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