Annesini boğazından bıçaklayıp polise saldırdı! Polis, ayaklarından vurarak yakaladı | Video
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İstanbul'da annesini bıçakla boğazından yaralayan bir kişi; kendisini gözaltına almak isteyen polislere de bıçakla saldırdı. Polisin boğazına doğru bıçak sallayan saldırgan polisler tarafından iki bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. 13 suç kaydı bulunan ve üzerinden 6 bıçak çıkan saldırgandan yaraladığı annesi de şikayetçi oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.