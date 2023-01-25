Annesini karşılamaya gelince havalimanında yakayı ele verdi | Video 25.01.2023 | 11:43 Çeşitli dolandırıcılık suçlarından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle sahte pasaporta Türkiye'den kaçış planı yapan ve annesinin 'gitmeden göreyim' dediği Mahir Acımış, Adana'dan gelen annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkında tefecilik, dolandırıcılık ve sahte banka kartı kullanmak gibi 9 ayrı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adanalı Mahir Acımış, Türkiye'den kaçış planı yaptı. Bunun için kendisine Mair Acımecu adına sahte Romanya pasaportu ve sürücü belgesi temin eden Acımış, Türkiye'den gideceğini Adana'da yaşayan annesine anlattı. Annesinin 'gitmeden göreyim' isteği üzerine annesini uçakla İstanbul'a getirtmeye karar veren Acımış, Adana'dan gelecek annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

ACIMIŞ, ACIMESCU OLDU POLİSTEN KAÇAMADI

Sahte belgelerle yurtdışına kaçmak isteyenlere yönelik yaptığı başarılı çalışmalarıyla bilinen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminalde yaptığı denetimlerde durdurulan Acımış, kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Romanya pasaportunu ve sürücü belgesini ibraz eden Acımış'ın belgelerinin sahte olduğun anlayan polis ekipleri yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrollerde yolcunun Romanya vatandaşı Mair Acımescu değil, Adanalı Mahir Acımış olduğu ortaya çıktı.

ANNESİNİ SON KEZ GÖRMEK İÇİN İSTANBUL'A ÇAĞIRMIŞ

Göz altına alınan Acımış, sahte pasaport ve kimliklerin hakkında bulunan kararını öğrendikten sonra Romanya'ya kaçmak için Türkiye'den aldığını belirtirken annesini gitmeden önce son kez görmek için Adana'dan çağırdığını da söyledi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.