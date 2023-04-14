Annesini öldürüp, babasını yaralayan cani, evlat adliyeye sevk edildi | Video
Erzurum’da bıçakla annesini öldürüp babasını yaralayan 25 yaşındaki cani evlat adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Yavuz Köşebent bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Polis olayın ardından evde yaptığı incelemelerde Ahmet Yavuz Köşebent'e ait bilgisayar ve telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
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