Video Yaşam Annesini öldürüp, babasını yaralayan cani, evlat adliyeye sevk edildi | Video
Annesini öldürüp, babasını yaralayan cani, evlat adliyeye sevk edildi | Video

Annesini öldürüp, babasını yaralayan cani, evlat adliyeye sevk edildi | Video

14.04.2023 | 11:27

Erzurum’da bıçakla annesini öldürüp babasını yaralayan 25 yaşındaki cani evlat adliyeye sevk edildi.

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Dün Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Ahmet Yavuz Köşebent, annesi Serpil Köşebent'i (58) bıçakla boğazından yaralayarak öldürmüş babası Nevzat Köşebent'i (62) de ağır şekilde yaralamıştı.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Yavuz Köşebent bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Polis olayın ardından evde yaptığı incelemelerde Ahmet Yavuz Köşebent'e ait bilgisayar ve telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

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