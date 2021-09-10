Annesini örnek aldı 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu

Muş'ta, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 15 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi olan Şeref Ardil (33), günde yaklaşık 14 bin adet organik yumurta elde ediyor. 5 kişiye de iş imkanı sağlanan çiftlikte elde edilen yumurtalar, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satılıyor.