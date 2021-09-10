Annesini örnek aldı 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu
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Muş'ta, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 15 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi olan Şeref Ardil (33), günde yaklaşık 14 bin adet organik yumurta elde ediyor. 5 kişiye de iş imkanı sağlanan çiftlikte elde edilen yumurtalar, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satılıyor.