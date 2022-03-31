Video Yaşam Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video
Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video

Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video

31.03.2022 | 16:37

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde drift yaparken bir anda trafik ekip aracını karşısında gören genç, kaçarak izini kaybettirmesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

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30 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Caddesi ile Aşık Veysel Caddesinin kesiştiği döner kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü, tam drifti tamamlayacağı sırada karşısında trafik ekip otosunu görünce, şaşkına döndü. Kaçmaya başlayan araç, nefesleri kesen kovalamaca sonunda izini kaybettirdi. Aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşan Trafik ekipleri, Trafik Denetleme Büro Amirliğine davet ettiği araç sürücüsü ve araç sahibine ceza yağdırdı. Araç sürücüsüne drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak, makas atmak, aracın sigortasının geçmiş olmasından dolayı 16 bin 569, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye aracını kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplam 20 bin 234 TL para cezası uygulandı.

Drift yaptığı belirlenen bir başka kişiye ise, drift yapmak suçundan 9 bin 125 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 2 aylığına el konuldu.

"SANAYİ CAMİİ ÖNÜ DRİFT ALANI GİBİ"
Diğer taraftan Sanayi Sitesi'nde Sanayi Camiinin çevresi, özellikle 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği alan drift tutkunlarının mekanı haline geldi. Bu noktada drift yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kameralarından plakasını belirledikleri araca 9 bin 125 TL para cezası yazarken sürücü belgesine de 2 aylığına el koydu.

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