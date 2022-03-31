Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde drift yaparken bir anda trafik ekip aracını karşısında gören genç, kaçarak izini kaybettirmesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
Drift yaptığı belirlenen bir başka kişiye ise, drift yapmak suçundan 9 bin 125 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 2 aylığına el konuldu.
"SANAYİ CAMİİ ÖNÜ DRİFT ALANI GİBİ"
Diğer taraftan Sanayi Sitesi'nde Sanayi Camiinin çevresi, özellikle 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği alan drift tutkunlarının mekanı haline geldi. Bu noktada drift yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kameralarından plakasını belirledikleri araca 9 bin 125 TL para cezası yazarken sürücü belgesine de 2 aylığına el koydu.