Video Yaşam Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Annesinin elinden fırlayan kız çocuğu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
05.07.2021 | 14:54

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Antalya'da annesiyle birlikte kaldırımda yürürken bir anda annesinin elinden yola fırlayan kız çocuğuna araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, aracın yavaş olması olası bir faciayı önledi. Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, bir anda annesinin elinden yola fırlayınca Mehmet Akif Biber'in kullandığı 07 MFB 02 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan küçük kızın yardımına çevredeki esnaflar ve vatandaşlar koştu. Nehir Yeşilyaprak, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KEDİYİ GÖRÜNCE KARŞIYA KOŞTU
Kazayı gören vatandaşlar, bir kedinin sürekli yoldan karşıya geçip geldiğini, küçük çocuğun kediyi görünce kediye doğru koşmaya başladığını, yola çıkınca kazanın meydana geldiğini dile getirdiler.

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