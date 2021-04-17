Annesinin öldüğüne ancak çaldığı kapısı açılmayınca inandı, apartmanı birbirine kattı

Antalya’da alt kattaki annesinin iki gün önce öldüğünü kabullenmeyen adam, annesinin yaşadığı dairenin kapısını açan olmayınca çılgına döndü. Sinir krizi geçirip kendisini aynı binadaki evine kilitleyen adam, kesici aletle vücuduna zarar verdi. Öfkeli genç, itfaiyenin kapıyı balyozla kırmasının ardından polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip evden çıkartıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturdukları annesi Dilek Necmiye Ç.'nin geçtiğimiz Çarşamba günü hayatını kaybettiğini komşularından telefonla öğrenen Abdullah Ç., ilk başta ölüm haberine inanamadı. Ardından bu akşam annesinin evine gelen Abdullah Ç., annesinin yaşadığı dairenin kapısı çaldı, açan olmayınca bir anda ağlamaya başladı. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Abdullah Ç., bir süre sonra tekrar kendi evine döndü. Burada sinir krizi geçiren Abdullah Ç., karısını ve çocuklarını evden çıkarıp, kendisini eve kilitledi, ardından kesici aletle vücuduna zarar vermeye başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye balyozla kapıyı kırdı, polis etkisiz hale getirdi

Polis, Abdullah Ç.'yi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kapıyı balyozla kırarken, bu sırada aynı binada oturan ve korktukları anlaşılan 2 çocuk, binadan çıkartılarak uzaklaştırıldı. Polis kapının kırılmasının ardından içeriye girerek öfkeli adamı etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kesik izleri bulunan Abdullah Ç., sedyeye alınarak tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.



"Yalan söylüyorsunuz' deyip inanmadı"

Olayı anlatan Abdullah Ç.'nin komşusu Mustafa Mutlu, "Annesinin öldüğünü arka balkondan girip hareketsiz yattığını görünce anladık. Oğlunu aradılar, telefona cevap vermedi. Açtığında da 'yalan söylüyorsunuz' deyip inanmamış. Cenaze kalktı, ardından Abdullah buraya geldi. İftar yapılırken annesinin kapısını çaldı, annesini bulamayınca öldüğünü anlamış. Şok geçirdi, yerlere yattı. Kendimi asacağım, keseceğim diyordu. Eşyaları kırıyordu, eşine zarar gelmesin diye dışarı çıkarttık." dedi.