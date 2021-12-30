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OTOMATİK OYNAT
00:14
Annesiyle yolda yürürken böyle gasp edildi | Video 30.12.2021 | 16:54
02:33
Ankara Aşti'de 200 polisle yılbaşı denetimi | Video 30.12.2021 | 16:30
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Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video 30.12.2021 | 16:38
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Sel sonrası Ergene'de korkutan yükseliş: Nehrin debisi 10 kat arttı | Video 30.12.2021 | 16:22
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Diyarbakır'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 30.12.2021 | 13:20
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Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına alındı | Video 30.12.2021 | 14:41
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Mersin'de kanala sıkışan köpek kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 14:26
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Antalya'da Boğaçay taştı, köprü ulaşıma kapandı | Video 30.12.2021 | 15:24
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Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi | Video 30.12.2021 | 15:24
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Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı | Video 30.12.2021 | 15:15
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Aç kalan vaşak köye indi | Video 30.12.2021 | 14:04
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Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video 30.12.2021 | 13:58
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Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
02:29
Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video 30.12.2021 | 13:43
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Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video 30.12.2021 | 13:35
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Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor 30.12.2021 | 13:03
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.