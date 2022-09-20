Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deviz Kuvvet Komutanlığı, ortak operasyonunda Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya Kaş İlçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) aldı.Bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirildi.

SAHİL GÜVENLİK İLE DENİZ KUVVETLERİ SEFERBER OLDU

Yapılan acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesi sağlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin tespiti maksadıyla 1 insansız hava aracı görevlendirildi.

283 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde; tespit edilen teknede bulunan 283 düzensiz göçmenin olay mahalline yönlendirilen ticari gemiye alınması sağlandı. Bahse konu ticari gemi göçmenler ile birlikte Sahil Güvenlik Botları refakatinde Antalya'ya intikal ettirildi.