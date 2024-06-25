Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar! Yaşlı adam elinde tüfekle adliyeye geldi | Video 25.06.2024 | 11:17 Antalya'da yaşlı adam, evinin gasp edildiği gerekçesiyle tüfekle adliyeye girmek istedi. Polisi alarma geçiren yaşlı adam, ekiplerin müdahalesiyle adliye kapısında eyleminden vazgeçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.00 sıralarında Antalya Adliyesi önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, soy ismi henüz öğrenilemeyen İbrahim adında 79 yaşındaki adam önce Kepez'deki polis merkezine ardından adliyeye gitmek için tüfekle ticari taksiye bindi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde araçtan inip adliyeye yönelen yaşlı adamı görenler, çevredekiler polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.

Yaşlı adamın ilk sözlü ifadesinde, evinin gasp edildiğini söyleyip hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi. Yaşlı adam polis ekiplerince önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.