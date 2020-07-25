Antalya babasına yardım ederken ayağını yük asansörüne sıkıştırdı | Video

Antalya'da gıda malzemeleri satan iş yerinde babasına yardım eden Burak Aybaş (34), sağ ayağını yük asansörüne sıkıştırdı. Olay yerine gelen, itfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışma sonunda Aybaş'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay, dün saat 19.00 sırlarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1064 sokak üzerinde yer alan iş yerinde meydana geldi. Babasına yardımda bulunmak için toptan gıda malzemeleri sattıkları iş yerine gelen Burak Aybaş, ayağını yük asansörüne sıkıştırdı. Burak Aybaş'ın acıyla bağırması sonrası durumu gören baba oğluna yardımda bulunmaya çalıştı. Uğraşlarına rağmen oğlunun ayağını sıkıştığı yerden çıkartamayan baba, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Burak Aybaş'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından Burak Aybaş, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aybaş, en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Ayağını yük asansörüne sıkıştıran Burak Aybaş'ın sağ ayak parmaklarının ezildiği öğrenildi. Aybaş, hastaneye götürüldüğü esnada babasına yardım ettiğini ve o esnada ayağının yük asansörüne sıkıştığını ifade etti.

